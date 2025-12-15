Реклама

Экономика
15:03, 15 декабря 2025Экономика

В Госдуме рассказали о перспективе криптовалют в России

Депутат Госдумы Аксаков: Криптовалюты никогда не станут деньгами в России
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Криптовалюты в России останутся инвестиционным инструментом, но не будут платежным средством. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует ТАСС.

«Надо понимать, что криптовалюты никогда не станут деньгами внутри нашей страны», — сказал депутат на пресс-конференции. «Если оплата чего-то, то только за рубли», — также подчеркнул он.

В Банке России, говоря о перспективах использования криптовалют, не раз указывали, что инструмент не может использоваться для расчетов внутри страны. Также там отмечали, что в современных условиях, связанных в том числе с ужесточением регулирования за рубежом, сама идея об анонимности криптовалюты как средства платежа теряет свою актуальность.

По словам первого заместителя председателя Центробанка (ЦБ) Владимира Чистюхина, в рамках регулирования ЦБ собирается разрешить вкладываться в такие активы тем, кто пройдет определенное тестирование. Остальные смогут сохранить имеющиеся криптовалюты либо продать их без установления каких-либо временных или количественных лимитов. «Ограничиваться будут только новые сделки на покупку», — объяснил замглавы Банка России.

