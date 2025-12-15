Реклама

Бывший СССР
23:32, 15 декабря 2025Бывший СССР

В Киеве назвали потерю Донбасса вопросом времени

Золотарев: Донбасс придется передать России военным или дипломатическим путем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Киевский политтехнолог Андрей Золотарев в эфире YouTube-канала Politeka назвал потерю Донбасса вопросом времени. По его словам, подконтрольные Украине территории региона придется передать России военным или дипломатическим путем.

«Донбасс, увы, мы теряем. То есть по факту, если не политическим путем, путем переговоров, то, скорее всего, военным. Это вопрос времени», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что агломерация Славянска и Краматорска может перейти под российский контроль в течение нескольких месяцев, но за это время Украина может лишиться энергетики. Политтехнолог напомнил об усталости военнослужащих и сложности с пополнением личного состава. По его словам, в какой-то момент может случиться, что у Киева не окажется в наличии резервов, и тогда ситуация начнет развиваться стремительно.

Ранее Золотарев допустил обвал фронта и потерю еще трех областей к лету в случае отказа идти на уступки сейчас.

