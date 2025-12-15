Реклама

13:02, 15 декабря 2025Мир

В Кремле назвали искренней работу команды Трампа над украинским урегулированием

Песков: Команда Трампа искренне работает над урегулированием на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jose Luis Magana / AP

Администрация президента США Дональда Трампа искренне работает над мирным урегулированием украинского конфликта, и российская сторона ценит это. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Он хочет урегулирования этого конфликта и прикладывает усилия, и вся его команда прикладывает. Мы высоко ценим эти усилия», — сказал представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что обязательства Украины по отказу от членства в Организации Североатлантического договора (НАТО) являются краеугольным камнем в переговорах по урегулированию конфликта. По словам пресс-секретаря, этот вопрос подлежит особому обсуждению на фоне остальных.

