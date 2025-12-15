В Минобороны сообщили об ударе по инфраструктуре доставки западного вооружения на Украину

Минобороны: ВС РФ ударили по инфраструктуре доставки западного вооружения ВСУ

Вооруженные силы России (ВС РФ) ударили по объектам транспортной инфраструктуры, задействованной для доставки западного вооружения на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также российские военные нанесли поражение складам боеприпасов, горючего, а также пунктам временной дислокации формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников.

По данным оборонного ведомства, атака была совершена оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетами и артиллерией.

Ранее Минобороны сообщило о перехвате выпущенной ВСУ по России оперативно-тактической ракеты «Гром-2». Также были уничтожены 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS и более 500 беспилотников.

