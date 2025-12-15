Реклама

13:25, 15 декабря 2025Россия

В Подмосковье простились с не выжившим после комы главой Реутова

В Подмосковье состоялось прощание с главой Реутова Науменко
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Подмосковье простились с главой Реутова Филипом Науменко, не выжившим после комы. О траурной церемонии рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

По словам чиновника, Науменко активно занимался развитием Реутова и старался обеспечить перемены к лучшему. «Филипп Анатольевич был отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем. Прекрасным человеком, преданным своему делу», — написал Воробьев.

Губернатор также прикрепил к посту несколько фотографий, на которых видно заполненный зал храма, где проходило прощание.

О смерти Науменко стало известно 13 декабря.

Авария с участием главы подмосковного Реутова произошла утром 7 декабря на 55-м километре трассы М12 в Нижегородской области. В результате столкновения автомобиля Науменко с грузовиком у чиновника диагностировали переломы груди и височной кости. В тяжелом состоянии санитарная авиация доставила его в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве, где он находился в коме. При этом водители столкнувшихся транспортных средств получили легкие травмы.

