В Подмосковье швейную иглу достали из промежности годовалого ребенка

В Подмосковье из тела ребенка достали швейную иглу

В Подмосковье из тела ребенка достали швейную иглу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава в Telegram.

Годовалый пациент поступил в стационар с жалобами на боль, которая не позволяла встать на ноги. Рентгенологическое исследование выявило присутствие в его теле постороннего предмета. Предположительно, ребенок сел на иглу случайно.

В ходе операции инородное тело было успешно извлечено из мягких тканей. Осложнений удалось избежать, подчеркнули в пресс-службе. Ребенка уже выписали домой.

