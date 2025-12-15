Реклама

17:35, 15 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России назвали возможный для создания с США тип союза

Депутат Чепа: Россия и США могли бы создать экономический союз
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия и США могли бы создать экономический союз, допустил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он объяснил, что общий тренд развития отношений двух стран делает это возможным.

«Какой-то военный союз между нашими государствами маловероятен. По той причине, что мы никогда не строили и не строим союзы против кого-то. Для нас допустимы только оборонительные объединения в случае, если нескольким государствам грозит какая-то общая опасность», — сказал политик.

Военный союз между Россией и США, по его мнению, практически исключен, но экономический — вполне вероятен, поскольку у двух стран есть много общих интересов в разных регионах.

«Это, к примеру, та же Арктика. Это космос. Могут быть и другие регионы, направления экономического сотрудничества, которые были бы интересны и выгодны всем. Если смысла в военном союзе я не вижу, то экономический очень возможен. Мы понимаем, что президент США Дональд Трамп более чем прагматичный человек», — отметил Чепа.

Ранее сообщалось, что страны Европы боятся делиться разведданными с США. Предполагается, что причина этого — заметное сближение американского лидера Дональда Трампа с Россией.

