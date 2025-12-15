Реклама

12:14, 15 декабря 2025Россия

В России подсчитали страдающих от ожирения школьников

Майя Назарова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что в стране 480 тысяч школьников страдают от ожирения, передает РИА Новости.

По подсчетам министра, такое количество детей, склонных к набору веса, достаточно большое.

Выступая на заседании президиума Совета законодателей РФ при Федеральном собрании, Мурашко отметил, что Центр эндокринологии активно включился в борьбу с ожирением. По его данным, уже начали поступать хорошие отклики.

До этого руководитель социально-психологической службы барнаульского лицея № 73 Людмила Сумина рассказала, что ожирение у школьников в России возникает из-за стресса перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ).

Эксперт подчеркнула, что учащимся важно заменять негативные установки позитивными, чтобы избежать стресса, который приводит к проблемам с весом. Она посоветовала родителям подбадривать подростков перед судьбоносными этапами.

