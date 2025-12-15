В российской многоэтажке рухнул лифт с людьми

В многоэтажном доме в Стерлитамаке рухнул лифт с людьми

В многоэтажке в Стерлитамаке рухнул лифт с людьми. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash Batash.

Речь идет о доме, расположенном на улице Строителей. По словам жильцов, проблемы с лифтом в подъезде не редкость, они происходят из-за частых перебоев с электричеством.

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, можно увидеть, как кабина, в которой находятся мужчина и девушка, с грохотом падает, после чего двери открываются и люди выбегают из лифта. «Выходи, выходи! Лифт упал... Как ты, нормально? Точно? Где-то, наверное, со второго этажа», — прокомментировал аварию мужчина.

