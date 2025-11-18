Экономика
21:15, 18 ноября 2025Экономика

В российском городе рухнул лифт с людьми

В Пскове в жилом доме рухнул лифт, в котором находилась мать с тремя детьми
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Global Look Press

В одном из жилых домов в Пскове рухнул лифт с людьми. Об этом сообщило «Псковское агентство информации» (ПАИ).

ЧП произошло в жилом доме, расположенном по адресу улица Советской Армии, в понедельник, 17 ноября. Известно, что в момент резкого падения в лифте находились мать и трое ее детей. В результате случившегося тормоза не сработали, и кабина застряла в шахте между вторым и третьим этажами. По словам жильцов дома, все потерпевшие пассажиры испытали сильный испуг. «Всех их подкосило, они присели, малыши заплакали», — рассказали они. При этом аварийная служба, утверждают жильцы, прибыла на место лишь спустя 40 минут.

В свою очередь, директор компании «Псковтехсервис-ЖКХ» Артур Каухчан заверил журналистов, что бригада приехала вдвое быстрее, в течение 20 минут. Он заявил, что упавший лифт обслуживает компания «Псковлифт». Два месяца назад он прошел техническое освидетельствование, добавил собеседник агентства. «Он сработал на тормозах. Сорвался, но тормоза сработали, автоматика дала команду на сброс. Там все нормально, все устранили», — заверил мужчина.

Ранее в ноябре сообщалось, что в дагестанском Каспийске лифт дома премиум-класса упал из-за удара по двери.

