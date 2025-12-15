Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:32, 15 декабря 2025Россия

В Совфеде уличили Зеленского в желании запутать мирный процесс по Украине

Карасин: ЕС и Зеленский попытаются запутать мирный процесс по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Европейский союз (ЕС) и украинский лидер Владимир Зеленский наверняка попытаются запутать мирный процесс по Украине, выдвинув новые требования урегулирования конфликта. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями».

«Если рассуждать со знанием дела и характера участников предстоящей встречи, то надежд мало, потому что недоговороспособность режима Зеленского хорошо известна. Наверняка все будет посвящено тому, как окончательно запутать всю картину урегулирования, выставить какие-то новые условия», — уличил Карасин.

По его словам, Зеленский попытается затормозить мирный план США ради обеспечения выживания действующей власти.

Ранее обозреватель Strategic Culture Foundation Ян Прауд заявил, что, несмотря на поддержку Запада, Украина уже проиграла в этом конфликте, и наступление мира будет катастрофой для Зеленского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов. Он много лет боролся с тяжелой формой рака

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Министр обороны Германии назвал формат переговоров по Украине неубедительным

    На Западе назвали цирком переговоры по Украине без участия России

    В Совфеде уличили Зеленского в желании запутать мирный процесс по Украине

    Выявлена неочевидная связь между качеством сна и питанием

    58-летний диджей Дэвид Гетта снялся топлес на яхте

    Ликвидацию бойцов ВСУ тяжелой огнеметной системой сняли на видео

    Трамп решил затмить Париж

    Россию предупредили о подготовке масштабной «подобной Перл-Харбору» провокации от ЕС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok