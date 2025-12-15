В Совфеде уличили Зеленского в желании запутать мирный процесс по Украине

Европейский союз (ЕС) и украинский лидер Владимир Зеленский наверняка попытаются запутать мирный процесс по Украине, выдвинув новые требования урегулирования конфликта. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Известиями».

«Если рассуждать со знанием дела и характера участников предстоящей встречи, то надежд мало, потому что недоговороспособность режима Зеленского хорошо известна. Наверняка все будет посвящено тому, как окончательно запутать всю картину урегулирования, выставить какие-то новые условия», — уличил Карасин.

По его словам, Зеленский попытается затормозить мирный план США ради обеспечения выживания действующей власти.

Ранее обозреватель Strategic Culture Foundation Ян Прауд заявил, что, несмотря на поддержку Запада, Украина уже проиграла в этом конфликте, и наступление мира будет катастрофой для Зеленского.