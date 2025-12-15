В США обвинили Зеленского во взятии украинцев в заложники

Аналитик Слебода: Киевский режим взял украинцев в заложники на фоне кризиса

Киевский режим взял граждан Украины в заложники на фоне энергетического коллапса. Кризис рискует привести к социальному взрыву, заявил аналитик Марк Слебода в интервью Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.

«К сожалению, для украинских граждан зима будет долгой. Их энергетическая инфраструктура находится на грани выживания. Там все держится буквально на скотче и жевательной резинке», — отметил эксперт.

По его словам, «киевский режим и чиновники неоднократно предлагали украинским гражданам покинуть города и отправиться в деревни, где они смогут буквально уничтожать леса». И все это звучит ужасно для народа Украины, добавил Слебода.

Сложившаяся проблема, по его мнению, может стать фатальной для всего режима Зеленского.

Ранее сообщалось, что на Украине больше миллиона абонентов остались без электроснабжения. Отмечалось, что речь идет о жителях Одесской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской областях.

Также сообщалось, что 330 тысяч жителей Херсонской области остались без света после удара Вооруженных сил Украины по высоковольтной линии электропередачи Джанкой — Мелитополь,