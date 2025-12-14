Реклама

10:39, 14 декабря 2025

Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света после удара ВСУ

Сальдо: 330 тысяч жителей Херсонской области остались без света после удара ВСУ
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

330 тысяч жителей Херсонской области остались без света минувшей ночью после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по высоковольтной линии электропередачи Джанкой — Мелитополь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Электричество пропало в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований.

Сальдо добавил, что благодаря оперативной работе электриков к 02:50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, сейчас идет поэтапное включение всех абонентов.

Ранее сообщалось, что подачу электроэнергии приостановили в 13 округах Херсонской области.

Вечером в субботу, 13 декабря, отключение электроэнергии произошло и в населенных пунктах части Запорожской области.

