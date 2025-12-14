Сотни тысяч жителей Херсонской области остались без света после удара ВСУ

Сальдо: 330 тысяч жителей Херсонской области остались без света после удара ВСУ

330 тысяч жителей Херсонской области остались без света минувшей ночью после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по высоковольтной линии электропередачи Джанкой — Мелитополь, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

Электричество пропало в 450 населенных пунктах 14 муниципальных образований.

Сальдо добавил, что благодаря оперативной работе электриков к 02:50 электроснабжение Херсонской области восстановлено по резервной схеме, сейчас идет поэтапное включение всех абонентов.

Ранее сообщалось, что подачу электроэнергии приостановили в 13 округах Херсонской области.

Вечером в субботу, 13 декабря, отключение электроэнергии произошло и в населенных пунктах части Запорожской области.