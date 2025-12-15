В ЦБ дали россиянам совет для финансового спокойствия в старости

Советник ЦБ Кузнецова: Россиянам не стоит надеяться только на страховую пенсию

Страховая пенсия может обеспечить только базовую поддержку, но минимальный уровень пенсионных баллов не достигает даже прожиточного минимума. Поэтому россиянам стоит заранее формировать накопления, такую рекомендацию для финансового спокойствия в старости дала финансист, экономист, инвестиционный советник Центробанка Юлия Кузнецова, передают «Финансы Mail».

«Личная финансовая стратегия должна быть основана на самостоятельном формировании капитала и создании подушки безопасности, что означает переход от пассивной зависимости от баллов к активным финансовым решениям и планированию собственного будущего», — подчеркнула советник ЦБ.

По ее словам, формальный порог в 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на выходе даст гражданам довольно низкую ежемесячную выплату — порядка 13 278 рублей. Чтобы получать около 25 тысяч рублей в месяц, надо накопить 111 пенсионных баллов, заключила Кузнецова.

Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации некоторых пенсий с 1 января 2026 года. Кроме того, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля.