Мир
06:41, 15 декабря 2025Мир

В Японии заявили о потере всех панд

Япония впервые с 1973 года лишится всех панд из-за охлаждения отношений с Китаем
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Issei Kato / Reuters

В январе 2026 года Япония впервые с 1973 года лишится всех панд из-за охлаждения отношений с Китаем. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что до конца января панды-близнецы Сяо Сяо и Лэй Лэй должны быть возвращены в Китай. При этом они проживали в зоопарке Уэно с момента своего рождения в 2021 году.

«Перспективы еще одного займа под выращивание панд, рассматриваемого как дипломатический символ дружбы между Японией и Китаем, остаются неопределенными на фоне ухудшения отношений между этими азиатскими соседями», — говорится в сообщении.

7 ноября премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила, что кризис на Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для Токио, которая вынудит японскую сторону воспользоваться «правом на коллективную самооборону».

