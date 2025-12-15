Реклама

22:32, 15 декабря 2025Культура

Власти Киргизии ответили на слухи о запрете концерта Меладзе

Власти Киргизии опровергли новость об отказе согласовать концерт Меладзе
Андрей Шеньшаков

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Власти Киргизии опровергли слухи об отмене концерта Валерия Меладзе из-за дружественных отношений с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал Orda.

По информации источника, местные власти не имеют отношения к срыву выступления артиста. В Минкульте на запрос местных СМИ ответили, что не получали информации о запретах каких-либо концертов Валерия Меладзе, назвав информацию ряда российских изданий ложной.

Ранее сообщалось, что концерт Валерия Меладзе в Киргизии был отменен из-за теплых отношений страны с Россией, которую певец покинул после начала специальной военной операции.

