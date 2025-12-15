Volkswagen объявил о закрытии завода в Германии

Financial Times: Volkswagen впервые закрывает производство в ФРГ

Европейский автомобильный концерн Volkswagen впервые за 88 лет работы полностью остановит выпуск машин на одном из предприятий в Германии. Об этом пишет Financial Times. Производственная линия завода в Дрездене прекратит работу уже 16 декабря.

Мощности дрезденского завода, запущенного в 2002 году, не самые масштабные. За все время его работы там собрали менее 200 тысяч автомобилей, что меньше половины годового объема выпуска флагманского предприятия концерна в Вольфсбурге.

Остановка производства в Дрездене является частью общей стратегии по оптимизации площадок в стране, согласованной с профсоюзами в прошлом году. Она также предполагает сокращение 35 тысяч рабочих мест в немецком подразделении концерна. В руководстве поясняют, что решение о закрытии не было легким, но с экономической точки зрения — необходимым.

Изначально дрезденский завод создавался как демонстрация инженерных возможностей компании и был ориентирован на производство представительского седана Phaeton. После завершения выпуска этой модели в 2016 году предприятие было переориентировано на электрокары и в последнее время выпускало модель ID.3.

Будущее площадки определено. Она будет передана в аренду Дрезденскому техническому университету для организации исследовательского кампуса, который займется разработками в области искусственного интеллекта, робототехники и микроэлектроники. При этом Volkswagen продолжит использовать часть помещений для предпродажной подготовки автомобилей и в качестве выставочного пространства для посетителей.

Ранее стало известно, что в автомобильной промышленности Германии могут сократить 200 тысяч рабочих, что связано со слабыми квартальными показателями Mercedes-Benz и Volkswagen.