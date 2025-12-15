Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:00, 15 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал причины алопеции у женщин

Врач Ионов: Основная причина женской алопеции схожа с мужской
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Andrey Arkusha / Globallookpress.com

Выпадение волос у женщин встречается значительно реже, чем у мужчин — не более чем в 15 процентах случаев, однако причины выпадения волос схожи, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что к 45-50 годам у женщин снижается уровень мужского гормона тестостерона, а вместе с ним и дигидротестостерона, который непосредственно влияет на рост волос. Полного облысения, как правило, не происходит, однако волосы в области лба и затылка становятся заметно реже, отметил он.

«Кроме гормональных причин, выпадение волос у женщин может быть связано с недостатком витаминов (особенно группы B), а также минералов и микроэлементов — цинка, марганца, фтора. Существенную роль играют и внешние факторы: себорея, нарушение кровоснабжения кожи головы из-за частого использования тугих резинок и бигуди, воздействие высоких температур при укладке, химических веществ при завивке, окрашивании и тонировании волос», — рассказал Ионов.

Эксперт отметил, что снижение выработки тестостерона у женщин может быть также следствием хронических вирусных, бактериальных или грибковых инфекций. По его словам, замедлить процесс выпадения волос помогают бережный уход, отказ от стрессовых воздействий и поддержание нормального обмена веществ.

Ранее гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что любители овсянки на завтрак могут извлечь из нее максимальную пользу, если прислушаются к нескольким советам. Она призвала выбирать овсяные хлопья исключительно долгой варки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов. Он много лет боролся с тяжелой формой рака

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Американский экономист назвал Европу глупой из-за идеи о конфискации активов России

    Посольство России прокомментировало теракт в Сиднее

    В российском регионе сработала система ПВО

    Врач назвал причины алопеции у женщин

    Скандальная порноактриса Бонни Блю явилась в суд с леденцом во рту и выслушала приговор

    Девушка навестила бойфренда и стала испытывать к нему непреодолимое отвращение

    Стали известны новые подробности переговоров по Украине в Берлине

    Экс-сотрудник СБУ предрек следующие шаги Ермака

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok