Врач назвал причины алопеции у женщин

Врач Ионов: Основная причина женской алопеции схожа с мужской

Выпадение волос у женщин встречается значительно реже, чем у мужчин — не более чем в 15 процентах случаев, однако причины выпадения волос схожи, рассказал профессор кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Станислав Ионов. своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что к 45-50 годам у женщин снижается уровень мужского гормона тестостерона, а вместе с ним и дигидротестостерона, который непосредственно влияет на рост волос. Полного облысения, как правило, не происходит, однако волосы в области лба и затылка становятся заметно реже, отметил он.

«Кроме гормональных причин, выпадение волос у женщин может быть связано с недостатком витаминов (особенно группы B), а также минералов и микроэлементов — цинка, марганца, фтора. Существенную роль играют и внешние факторы: себорея, нарушение кровоснабжения кожи головы из-за частого использования тугих резинок и бигуди, воздействие высоких температур при укладке, химических веществ при завивке, окрашивании и тонировании волос», — рассказал Ионов.

Эксперт отметил, что снижение выработки тестостерона у женщин может быть также следствием хронических вирусных, бактериальных или грибковых инфекций. По его словам, замедлить процесс выпадения волос помогают бережный уход, отказ от стрессовых воздействий и поддержание нормального обмена веществ.

