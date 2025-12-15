ВС России уничтожили в Харьковской области штурмовую группу 57-й бригады ВСУ

Российские военные полностью уничтожили штурмовую группу 57-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

«В ходе комплексного огневого поражения вражеская штурмовая группа полностью уничтожена», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что уничтоженные украинские бойцы принимали участие в боях в Харьковской области.

Ранее стало известно, что российский десантник в одиночку взял опорный пункт ВСУ. На данную операцию его отправляли вместе с еще одним военнослужащим, однако тот получил ранение.

