Экономика
17:36, 15 декабря 2025Экономика

Wildberries купила сеть магазинов косметики РИВ ГОШ

Сеть магазинов косметики РИВ ГОШ вошла в состав компании РВБ
Вячеслав Агапов

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Объединенная компания Wildberries & Russ купила сеть магазинов косметики РИВ ГОШ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе РВБ.

РВБ получила 100 процентов ООО «Аромалюкс» и ООО «УК ПС Групп», владельцами которых была кипрская Rive Gauche Group. Во владение маркетплейса перешли более 250 магазинов РИВ ГОШ. Сделка была закрыта 15 декабря.

«Присоединение к Wildberries одной из крупнейших сетей РИВ ГОШ позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории "Красота" для покупателей в регионах и странах присутствия», — пояснили в пресс-службе.

Ранее компания «Апр-Сити/ТВД», которая входит в структуру Wildberries, приобрела акции Магаса, аэропорта Ингушетии, на сумму 425 миллионов рублей. В собственности российского региона находились 338,5 тысячи акций аэропорта. Потом они были включены в отдельную программу приватизации на 2023-2025 годы.

Власти Москвы также одобрили компании строительство 75-этажного небоскреба в деловом кластере «Москва-Сити». Там разместят офис объединенной компании Wildberries & Russ.

