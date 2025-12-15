Реклама

11:30, 15 декабря 2025

Загитова выступила на плавучей атомной ТЭС и вошла в Книгу рекордов России


Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: Пресс-служба проекта «Сердце Севера» /  ТАСС

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступила на единственной в мире плавучей атомной теплоэлектростанции (ТЭС) с энергоблоком "Академик Ломоносов" на берегу Северного Ледовитого океана на Чукотке. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсменка исполнила несколько элементов на льду. «Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения. Без сложных прыжков ты чувствуешь лед по-другому, ты становишься с ним одним целым», — заявила Загитова.

Ранее никто из фигуристов не выступал в таком месте. Достижение Загитовой было зафиксировано представителем Книги рекордов России прямо на палубе.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане.

