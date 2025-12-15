Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:08, 15 декабря 2025Бывший СССР

Западный аналитик предрек переворот на Украине

Аналитик Хеннингсен предрек свержение Зеленского путем переворота
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: marco iacobucci / Keystone Press Agency / Global Look Press

Западные страны могут сместить президента Украины Владимира Зеленского путем переворота. Об этом заявил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам специалиста, переворот под руководством Запада «будет замаскирован под что-то другое». Хеннингсен отметил, что украинский глава к настоящему моменту стал помехой для многих западных лидеров.

Ранее Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты трения ЕС и Трампа из-за вопроса территорий Украины

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Экс-сотрудник СБУ обвинил главу разведки Украины в нелояльности к Зеленскому

    Раскрыт подсмотренный у долгожителей рецепт супа

    Полицейский застрелил россиянина в рехабе

    В ЦБ дали россиянам совет для финансового спокойствия в старости

    Назван фактор роста российской экономики

    Украине предрекли «катастрофический сигнал» от ЕС в одном случае

    Замужняя женщина оголила грудь перед другом своего сына и пожаловалась на интимную жизнь

    Появились данные о боях с ВСУ в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok