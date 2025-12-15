Аналитик Хеннингсен предрек свержение Зеленского путем переворота

Западные страны могут сместить президента Украины Владимира Зеленского путем переворота. Об этом заявил внешнеполитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Deep Dive.

По словам специалиста, переворот под руководством Запада «будет замаскирован под что-то другое». Хеннингсен отметил, что украинский глава к настоящему моменту стал помехой для многих западных лидеров.

Ранее Владимир Зеленский ответил, что будет делать Киев в случае провала мирного процесса. По его словам, Украине нужно будет найти другой путь и снова делать все, чтобы этот конфликт завершился.