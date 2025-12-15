Зеленский отправится в Гаагу

Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Схофом в Гааге 16 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и королем Виллемом-Александром в Гааге во вторник, 16 декабря. Об этом сообщает Reuters.

В этот день в Гааге пройдет конференция Совета Европы, целью которой является создание международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

Ранее Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

Власти Украины допустили отказ от членства в Организации Североатлантического договора НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией.