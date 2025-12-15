Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:36, 15 декабря 2025Мир

Зеленский отправится в Гаагу

Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Схофом в Гааге 16 декабря
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом и королем Виллемом-Александром в Гааге во вторник, 16 декабря. Об этом сообщает Reuters.

В этот день в Гааге пройдет конференция Совета Европы, целью которой является создание международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

Ранее Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

Власти Украины допустили отказ от членства в Организации Североатлантического договора НАТО и проведение в стране президентских выборов в течение 100 дней в рамках урегулирования конфликта с Россией.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Семь стран ЕС выступили против изъятия российских активов

    «Экономическое чудо» России поставили под сомнение

    В Москве появился уникальный квартал

    Раскрыт способ мошенников подталкивать россиян на теракты

    Азербайджан захотел защитить свои энергообъекты от атак с помощью НАТО

    В России решили назвать водку в честь Трампа

    Появились подробности об одной из самых массированных атак ВСУ на российский регион

    Военкор показал очередную «дорогу смерти» ВСУ в районе Купянска-Узлового

    Назван способ остановить «эффект Долиной»

    Известная актриса назвала главное преимущество Москвы перед Нью-Йорком и Парижем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok