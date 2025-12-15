Реклама

15 декабря 2025

Зеленский предложил альтернативу вступления в НАТО в обмен на гарантии безопасности

Марина Совина
Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский предложил жесткие гарантии безопасности как альтернативу вступления в НАТО, сообщает Telegram-канал «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что перед любыми шагами на поле боя нужно четкое понимание гарантий безопасности.

«Прежде чем делать любые шаги на поле боя, военные и гражданские должны четко понимать, какие будут гарантии безопасности», — заявил он по итогам переговоров в Берлине.

Ранее Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада. Украинский лидер назвал изменение позиции компромиссом со стороны Киева. Он подчеркнул, что альтернативные гарантии безопасности должны быть юридически обязательными.

