20:32, 15 декабря 2025

Зеленский высказался о приближении мира

Зеленский: Эти дни могут многое решить и приблизить нас к миру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michael Kappeler / Picture Alliance / Getty Images

Контакты украинской делегации со спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером в Берлине могут многое решить. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, его слова передает Telegram-канал «Инсайдер.ua».

«Эти дни могут многое решить и приблизить нас к миру», — заявил он.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Позднее Зеленский назвал главные дипломатические рычаги Украины. Он заявил, что такими рычагами является способность Киева производить оружие и восстанавливаться.

