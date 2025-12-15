Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:22, 15 декабря 2025Бывший СССР

Зеленский назвал дипломатические рычаги Украины

Зеленский назвал способность производить оружие дипломатическим рычагом Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Axel Schmidt / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дипломатические рычаги Киева. Его слова передает «Новости.Live» в Telegram-канале.

«Наша способность восстанавливаться, производить оружие (...) — это дополнительные рычаги в дипломатии», — отметил он.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от нескольких пунктов мирных инициатив США. Украинский лидер заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины не будут покидать Донбасс. Также он отверг создание там свободной экономической зоны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили о способности «Темного орла» долететь до Москвы. Гиперзвуковая ракета Вашингтона действительно угрожает России?

    Ушедшие компании массово регистрируют товарные знаки в России. Они возвращаются?

    Елена Летучая показала фото в бикини

    Конфликт кабанов запечатлели камеры в заповедных лесах российского региона

    Минфин США забраковал еще одного претендента на активы «Лукойла»

    Среди жертв теракта в Австралии оказались россияне

    Родившая на другом континенте супруга российского депутата выступила с заявлением

    Украине договорились предоставить схожие с пятой статьей НАТО гарантии

    Зеленский высказался о приближении мира

    Каллас объяснила неудачу в переговорах ЕС и США по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok