Зеленский назвал дипломатические рычаги Украины

Зеленский назвал способность производить оружие дипломатическим рычагом Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назвал дипломатические рычаги Киева. Его слова передает «Новости.Live» в Telegram-канале.

«Наша способность восстанавливаться, производить оружие (...) — это дополнительные рычаги в дипломатии», — отметил он.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказался от нескольких пунктов мирных инициатив США. Украинский лидер заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины не будут покидать Донбасс. Также он отверг создание там свободной экономической зоны.