Жена депутата Думы Тольятти Дорожкина родила в Чили и похвасталась этим в сети

Супруга депутата Думы городского округа Тольятти Александра Дорожкина Любовь Марченко отправилась на роды в Южную Америку и похвасталась этим в сети, что впоследствии вызвало сильный общественный резонанс.

Ребенок получил гражданство Чили. Как рассказала мать, она всегда мечтала родить за границей, и эта страна была выбрана не случайно — Марченко заявила, что теперь ее ребенок имеет «сильный паспорт».

Глава семейства лично «проштудировал все за и против»

Марченко отметила, что у нее были варианты родить в Майами (США) или в Канаде, однако выбор будущих родителей пал именно на Чили, так как паспорт этой страны позволит их ребенку путешествовать без визы в более чем 160 стран мира. Она добавила, что муж сам помогал ей определиться с выбором страны для родов.

Фото: Shine.graphics / Shutterstock / Fotodom

Также женщина похвасталась, что летела в Чили первым классом. Это могло обойтись ее супругу в среднем в 500 тысяч — 1 миллион рублей.

Сам Дорожкин в соцсетях старается выражать патриотическую позицию, а этим летом, поздравляя жителей страны с Днем России, писал следующее: «Россия — это наша Родина, наш дом, наша сила и вдохновение».

Дорожкин может лишиться должности

После появления соответствующих данных в медиапространстве Самарское региональное отделение партии «Единая Россия» начало проверку в отношении депутата Думы Тольятти. Там назвали недопустимым демонстрацию в соцсетях подобной информации.

Статус депутата накладывает на члена партии негласное обязательство быть примером разумной скромности — как лично, так и для членов его семьи. (...) Местному отделению партии в Тольятти даны рекомендации вывести Александра Дорожкина из состава местного политсовета пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Отмечается, что в ближайшее время Дорожкина могут лишить статуса председателя комитета в Тольяттинской гордуме и исключить из состава фракции. Сам депутат пока не давал никаких комментариев, на звонки представителей СМИ он решил не отвечать.

Фото: Jc valenzuela / Shutterstock / Fotodom

В Госдуме ситуацию назвали позорной

Как отметил депутат Госдумы Виталий Милонов, рождение ребенка — это положительный момент, однако сама ситуация крайне цинична, а рассуждения жены Дорожкина о родах за границей — мелочны.

Депутатство должно в ближайшее время относиться уже к его прошлой жизни, поскольку в России депутат не может себя настолько позорно и цинично вести. Если он считает, что его ребенок получает больше возможностей при рождении в Чили, он может и сам жить дальше в Чили — уж точно не с нами Виталий Милонов депутат ГД

Также он посоветовал присмотреться к ситуации с финансовой точки зрения, задавшись вопросом о том, откуда у новоиспеченного отца средства на дорогостоящие роды за границей. «Нет ли там какого-то подсасывания к бюджетным контрактам?» — призвал узнать он.

При этом Милонов поздравил родителей с рождением малыша, но отчитал его мать за поведение в сети, назвав его «хабалистым, бессовестным и тупым».