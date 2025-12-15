Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:01, 15 декабря 2025Интернет и СМИ

Жених узнал стоимость свадьбы и разорвал отношения с невестой

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Fareepic.diller / Freepik

Пользователь Reddit с ником Knoxpoll пожаловался на свою бывшую невесту, помолвку с которой он был вынужден расторгнуть спустя 3,5 года отношений. По словам 35-летнего автора, камнем преткновения стал финансовый вопрос.

«Когда мы впервые встретились с организатором свадеб, я был ошеломлен, узнав, что моя невеста уже все спланировала и нужно просто определиться со стоимостью. Выяснилось, что все обойдется примерно в 35 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей), и лично я считаю, что тратить такую ​​сумму — абсурд. Особенно учитывая, что моя невеста зарабатывает чуть больше этой суммы в год», — написал автор.

После этого пара договорилась поужинать вместе, чтобы обсудить проблему. На встрече жених выяснил, что у его избранницы нет вообще никаких сбережений, несмотря на то, что она живет с родителями и ни за что толком не платит. Зато у нее нашлась огромная задолженность по кредитным картам, причем минимальные платежи она вносит лишь по одной из них.

«Она отметила, что для меня ничего не изменится, если я возьму 35 тысяч из своих сбережений на оплату свадьбы. Я объяснил, что это — моя финансовая подушка безопасности, дающая мне возможность потерять работу на срок до полугода без потери в качестве жизни», — рассказал автор.

Материалы по теме:
Как сделать предложение руки и сердца: 50 оригинальных идей — классические и необычные способы
Как сделать предложение руки и сердца:50 оригинальных идей — классические и необычные способы
9 октября 2025
«Система играет против одиночек» Зумеры все охотнее женятся и рожают детей. Но любовь здесь может быть ни при чем
«Система играет против одиночек»Зумеры все охотнее женятся и рожают детей. Но любовь здесь может быть ни при чем
7 декабря 2025
Благоприятные дни для свадьбы в 2026 году: красивые даты и лунный календарь
Благоприятные дни для свадьбы в 2026 году:красивые даты и лунный календарь
11 декабря 2025

Но еще больше невесту смутило, что мужчина уже полтора года оплачивает ипотеку своего брата, внося по 1,7 тысячи долларов ежемесячно, и планирует делать это еще полгода. Он объяснил в ответ, что таким образом решил поддержать родственника, который в свое время оплатил большую часть стоимости его обучения в колледже, а недавно еще и влез в долги из-за операции дочери. Девушка потребовала, чтобы ее жених перестал помогать брату. После этого мужчина понял, что они с невестой несовместимы в финансовом плане и разорвал помолвку.

Тем временем была раскрыта стоимость свадьбы в России в 2026 году. По словам руководителя агентства по организации мероприятий Event AgencyRepublic Free Юрия Мирошникова, за торжество, рассчитанное на 50-70 гостей, придется заплатить от трех до семи миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер композитор Левон Оганезов. Он много лет боролся с тяжелой формой рака

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    Тревел-блогер описал пять теплых стран фразой «к русским относятся по-человечески»

    Новая глава MI6 решила обвинить Россию в «экспорте хаоса»

    Умер композитор Левон Оганезов

    Миллиардер пожертвовал деньги остановившему террориста в Сиднее

    «Аэрофлот» открыл продажу субсидированных билетов по 25 направлениям

    Дельфины и киты-убийцы объединились ради охоты и попали на видео

    Женщинам назвали три главные причины отсутствия удовольствия во время секса

    Американский самолет-заправщик едва не столкнулся с гражданским бортом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok