Жених узнал стоимость свадьбы и разорвал отношения с невестой

Пользователь Reddit с ником Knoxpoll пожаловался на свою бывшую невесту, помолвку с которой он был вынужден расторгнуть спустя 3,5 года отношений. По словам 35-летнего автора, камнем преткновения стал финансовый вопрос.

«Когда мы впервые встретились с организатором свадеб, я был ошеломлен, узнав, что моя невеста уже все спланировала и нужно просто определиться со стоимостью. Выяснилось, что все обойдется примерно в 35 тысяч долларов (около 2,8 миллиона рублей), и лично я считаю, что тратить такую ​​сумму — абсурд. Особенно учитывая, что моя невеста зарабатывает чуть больше этой суммы в год», — написал автор.

После этого пара договорилась поужинать вместе, чтобы обсудить проблему. На встрече жених выяснил, что у его избранницы нет вообще никаких сбережений, несмотря на то, что она живет с родителями и ни за что толком не платит. Зато у нее нашлась огромная задолженность по кредитным картам, причем минимальные платежи она вносит лишь по одной из них.

«Она отметила, что для меня ничего не изменится, если я возьму 35 тысяч из своих сбережений на оплату свадьбы. Я объяснил, что это — моя финансовая подушка безопасности, дающая мне возможность потерять работу на срок до полугода без потери в качестве жизни», — рассказал автор.

Но еще больше невесту смутило, что мужчина уже полтора года оплачивает ипотеку своего брата, внося по 1,7 тысячи долларов ежемесячно, и планирует делать это еще полгода. Он объяснил в ответ, что таким образом решил поддержать родственника, который в свое время оплатил большую часть стоимости его обучения в колледже, а недавно еще и влез в долги из-за операции дочери. Девушка потребовала, чтобы ее жених перестал помогать брату. После этого мужчина понял, что они с невестой несовместимы в финансовом плане и разорвал помолвку.

Тем временем была раскрыта стоимость свадьбы в России в 2026 году. По словам руководителя агентства по организации мероприятий Event AgencyRepublic Free Юрия Мирошникова, за торжество, рассчитанное на 50-70 гостей, придется заплатить от трех до семи миллионов рублей.