20:10, 16 декабря 2025Путешествия

17-летняя девушка сорвалась со смотровой площадки на глазах у друзей и не выжила

17-летняя девушка упала со смотровой площадки на пляже Моффат и не выжила
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Chris Olszewski / Wikimedia

Решившая сфотографировать закат на Коралловом море 17-летняя девушка упала с 30-метровой скалы и не выжила. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 14 декабря группа молодых людей отправилась на пляж Моффат в Австралии. Путешественники наблюдали заход солнца со смотровой площадки, но решили переместиться в более удобное место. Однако одна девушка отбилась от компании, перелезла за защитное ограждение для того, чтобы сделать фото, и сорвалась вниз на глазах у друзей.

На месте происшествия оказались медики не при исполнении, они попытались реанимировать пострадавшую, но та получила серьезные травмы головы и не выжила. Кончину подтвердили прибывшая бригада скорой помощи и полиция. Уточняется, что на площадке было размещено несколько предупреждений не заходить за ограждения.

Ранее семейная пара сорвалась с 25 метров после обрыва туристического зиплайна. Инцидент произошел на аттракционе Jungle Surfing Canopy Tours в Австралии.

