Путешествия
19:05, 11 декабря 2025Путешествия

Семейная пара сорвалась с 25 метров после обрыва туристического зиплайна

Семейная пара сорвалась с высоты 25 метров после обрыва зиплайна в Австралии
Алина Черненко

Фото: aounphoto / Shutterstock / Fotodom

Семейная пара сорвалась с высоты 20-25 метров после обрыва туристического зиплайна в Австралии. Об этом сообщает The Guardian.

Уточняется, что инцидент произошел на аттракционе Jungle Surfing Canopy Tours в штате Квинсленд в октябре 2019 года, однако предварительное слушание по делу прошло только 11 декабря 2025-го. В материалах суда говорится, что в результате произошедшего турист Дин Сандерсон получил несовместимые с жизнью травмы головы и грудной клетки, а его жена Шеннон — переломы ребер и лопатки.

Адвокат Эйприл Фриман сослалась на несколько экспертных заключений, согласно которым зиплайн вышел из строя из-за недостаточно надежного крепления. По ее словам, визуально было невозможно определить, насколько туго были затянуты зажимы.

По данным издания, зиплайн был спроектирован так, чтобы туристы могли в тандеме преодолеть расстояние около 86 метров между двумя башнями над тропическим лесом. Сандерсоны были частью туристической группы из 10 человек, которые воспользовались аттракционом.

В августе туристы сорвались с высоты при катании на канатной дороге в Самарской области. Мужчину нашли без признаков жизни сразу после падения, а девушку увезли на скорой в больницу, но врачи не смогли ей помочь.

