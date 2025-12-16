49-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли показала фигуру в бикини

48-летняя звезда «Клона» Джованна Антонелли показала фигуру в вязаном бикини

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли показала фигуру в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя звезда «Клона» снялась, лежа на шезлонге, в вязаном бикини, состоящем из бюстгальтера с труегольными чашками и трусов с низкой посадкой.

При этом знаменитость продемонстрировала рельефный пресс. Кроме того, она распустила волосы, дополнив образ браслетом и ожерельями.

