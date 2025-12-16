Артем Дзюба выбрал для отпуска российский регион

Артем Дзюба приехал на отдых с друзьями в Северную Осетию

Российский футболист Артем Дзюба приехал на отдых в Северную Осетию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Бомбардира пригласил главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев, под чьим руководством играет Дзюба. Уточняется, что Дзюба проведет отпуск с друзьями. В первую очередь он отправился в Город Ангелов в Беслане.

Как пишет издание, футболист планирует приехать в республику еще и летом.

