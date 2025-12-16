Реклама

Планировавшим захватить власть в России вынесли приговор

На Урале суд приговорил членов марксистского кружка за подготовку захвата власти
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Екатеринбурге суд приговорил активистов марксистского кружка, которые готовили захват власти, к срокам от 16 до 22 лет колонии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Речь идет об экс-депутате и координаторе местного движения Дмитрии Чувилине, пенсионере Юрии Ефимове, враче Алексее Дмитриеве, бывшем силовике Павле Матисове и Ринате Буркееве (все внесены в список экстремистов и террористов).

Установлено, что террористическую ячейку создал Матисов и она существовала с 2019 по 2022 год. Ее целью была подготовка к насильственному захвату власти и изменению конституционного строя России.

Ранее сообщалось, что трех блогеров из Екатеринбурга заподозрили в работе на нежелательные организации.

