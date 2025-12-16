Депутат Рады Дубинский: Зеленского могут ждать обвинения со стороны ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) может предъявить обвинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram.

«По моей информации, общий уровень претензий американцев по краже финпомощи США к Зеленскому и его шайке — 10 миллиардов долларов», — написал нардеп.

По его словам, на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, Зеленскому предложили два варианта: отход от власти и эмиграцию или предъявление обвинений.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что из последней редакции мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Детали же касаемо военной сферы, по его словам, «выглядят очень хорошо».