Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:33, 16 декабря 2025Бывший СССР

Депутат Рады предрек Зеленскому обвинения ФБР

Депутат Рады Дубинский: Зеленского могут ждать обвинения со стороны ФБР
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) может предъявить обвинения президенту Украины Владимиру Зеленскому и его команде. Об этом заявил находящийся в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram.

«По моей информации, общий уровень претензий американцев по краже финпомощи США к Зеленскому и его шайке — 10 миллиардов долларов», — написал нардеп.

По его словам, на встрече со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, Зеленскому предложили два варианта: отход от власти и эмиграцию или предъявление обвинений.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что из последней редакции мирного плана по урегулированию конфликта на Украине были удалены «деструктивные пункты». Детали же касаемо военной сферы, по его словам, «выглядят очень хорошо».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    В России разработали разведывательную «Молнию»

    Водонаева назвала Урганта великим человеком

    Прокурор запросил максимальный срок для готовящих покушение на Соловьева

    Депутат задумался об общедоступном калькуляторе утильсбора на авто

    Белый дом объяснил отсутствие ударов по Венесуэле

    Россиян предупредили о наказании за салюты в Новый год

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok