Депутат задумался об общедоступном калькуляторе утильсбора на авто

Депутат Нилов: В России нужен прозрачный калькулятор утильсбора на машины

В Госдуме задумались о разработке общедоступного онлайн-калькулятора расчета утилизационного сбора на автомобили. По мнению председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, появление такой функции на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) позволит сделать расчет более прозрачным, пишет ТАСС.

Депутат уже обратился с соответствующим предложением к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В письме говорится, что все автомобили и прицепы к ним, как собранные на территории страны, так и импортированные, облагаются утильсбором, который должен обеспечивать экологическую безопасность.

Он уже включен в стоимость транспортных средств, но есть и исключение, когда граждане ввозят технику самостоятельно из-за границы. В этом случае они должны сами рассчитать размер сбора, собрать пакет документов и подать его в таможенные или налоговые органы. Если расчет был некорректным, государство может потребовать доплатить, а сумма иной раз достигает сотен тысяч рублей.

Появление сервиса позволило бы быстро и без ошибок рассчитывать размер утилизационного сбора.

«Адекватным решением в сложившейся ситуации представляется внедрение онлайн-калькулятора утильсбора, администрируемого ФТС, по аналогии с "ипотечным калькулятором", "калькулятором НДС" или "калькулятором расчета нотариальных услуг", которые часто предлагают на своих сайтах банки, нотариусы, поставщики коммунальных услуг и прочие», — считает Нилов.

