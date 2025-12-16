Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:56, 16 декабря 2025Экономика

Депутат задумался об общедоступном калькуляторе утильсбора на авто

Депутат Нилов: В России нужен прозрачный калькулятор утильсбора на машины
Светлана Ходос

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В Госдуме задумались о разработке общедоступного онлайн-калькулятора расчета утилизационного сбора на автомобили. По мнению председателя думского комитета по труду и социальной политике Ярослава Нилова, появление такой функции на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) позволит сделать расчет более прозрачным, пишет ТАСС.

Депутат уже обратился с соответствующим предложением к вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В письме говорится, что все автомобили и прицепы к ним, как собранные на территории страны, так и импортированные, облагаются утильсбором, который должен обеспечивать экологическую безопасность.

Он уже включен в стоимость транспортных средств, но есть и исключение, когда граждане ввозят технику самостоятельно из-за границы. В этом случае они должны сами рассчитать размер сбора, собрать пакет документов и подать его в таможенные или налоговые органы. Если расчет был некорректным, государство может потребовать доплатить, а сумма иной раз достигает сотен тысяч рублей.

Появление сервиса позволило бы быстро и без ошибок рассчитывать размер утилизационного сбора.

«Адекватным решением в сложившейся ситуации представляется внедрение онлайн-калькулятора утильсбора, администрируемого ФТС, по аналогии с "ипотечным калькулятором", "калькулятором НДС" или "калькулятором расчета нотариальных услуг", которые часто предлагают на своих сайтах банки, нотариусы, поставщики коммунальных услуг и прочие», — считает Нилов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Москвичам рассказали о погоде в январе

    Россия утратила лидерские позиции среди основных поставщиков газа в ЕС

    Названа цена самой дешевой студии в Петербурге

    Деталь на штанах украинского модного бренда сравнили с женскими гениталиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok