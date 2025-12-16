Реклама

12:22, 16 декабря 2025

Дочь Ким Кардашьян вышла на публику с новым имиджем

Дочь телезвезды Кардашьян Норт Уэст вышла на публику с обесцвеченными бровями
Екатерина Ештокина

Фото: Juliano / X17online.com / Legion-Media

Дочь телезвезды Ким Кардашьян и рэпера Канье Уэста Норт Уэст вышла на публику с новым имиджем. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Папарацци запечатлели 12-летнюю наследницу знаменитостей в Западном Голливуде в ресторане Nobu с матерью и друзьями.

На размещенных кадрах Норт предстала в черном костюме, парике с длинными синими волосами и солнцезащитных очках. При этом дочь звезд была с обесцвеченными бровями.

В свою очередь, Кардашьян надела черную куртку-бомбер, легинсы и кожаные сапоги до бедра.

Ранее в декабре Дочь Ким Кардашьян высмеяла наряды матери для Met Gala фразой «люди их ненавидят». Новый выпуск программы был посвящен подготовке семьи Кардашьян-Дженнер к предстоящему балу в Метрополитен-музее.

