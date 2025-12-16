Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:39, 16 декабря 2025Интернет и СМИ

Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

Мясников: Пациенты жалуются на врачей, потому что те с ними не разговаривают
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Врач и телеведущий Александр Мясников, работавший главным врачом Городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича, раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» причину, по которой пациенты жаловались на врачей чаще всего. Выпуск с рассказом медика доступен на платформе «Смотрим».

«90 процентов жалоб — от недостатка коммуникации между пациентом и врачом. Он назначил ему правильное лечение, он его вылечил, он его спас. Но он не поговорил с ним», — рассказал Мясников.

Например, как объяснил доктор, врачи часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследование. Из-за этого люди обращаются за советом к тем, кто не имеет медицинского образования, или ищут ответы на свои вопросы в интернете. В результате пациенты начинают доверять врачам меньше, подчеркнул Мясников.

Ранее Мясников обратился к россиянам со словами «мозгов у вас нет». Он отметил, что многие люди бездумно следуют советам о том, каким должен быть питьевой режим в течение дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Подмосковье подросток в балаклаве и с ножом напал на элитную школу. Он убил одного человека и ранил двоих. Что известно?

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Раскрыты способы спасти деньги от ослабления рубля

    Названы худшие игры года

    Госдума ратифицировала торговое соглашение с Монголией

    ВС России начали расширять зону контроля в Константиновке

    Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

    Оценены шансы Соболенко победить мужчину-теннисиста

    Врач поставила точку в споре о пользе кислородных коктейлей

    Саудовская Аравия установила новый рекорд по количеству казней

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok