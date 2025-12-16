Доктор Мясников раскрыл причину 90 процентов жалоб пациентов на врачей

Мясников: Пациенты жалуются на врачей, потому что те с ними не разговаривают

Врач и телеведущий Александр Мясников, работавший главным врачом Городской клинической больницы им. М.Е. Жадкевича, раскрыл в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» причину, по которой пациенты жаловались на врачей чаще всего. Выпуск с рассказом медика доступен на платформе «Смотрим».

«90 процентов жалоб — от недостатка коммуникации между пациентом и врачом. Он назначил ему правильное лечение, он его вылечил, он его спас. Но он не поговорил с ним», — рассказал Мясников.

Например, как объяснил доктор, врачи часто не объясняют пациентам результаты анализов и обследование. Из-за этого люди обращаются за советом к тем, кто не имеет медицинского образования, или ищут ответы на свои вопросы в интернете. В результате пациенты начинают доверять врачам меньше, подчеркнул Мясников.

