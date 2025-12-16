Реклама

Наука и техника
13:25, 16 декабря 2025

Дрон-дробовик «Форс» применили в Белгородской области

Drone Force: Дрон-дробовик «Форс» начали применять в Белгородской области
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Для перехвата вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа в Белгородской области начали применять дрон-дробовик «Форс». Об этом со ссылкой на компанию-разработчика Drone Force сообщает ТАСС.

По словам производителей, использование 10-дюймовых изделий против БПЛА самолетного типа стало возможным после их модернизации.

«Теперь дрон способен производить два полноценных выстрела дробью. Также в помощь оператору аппарат был оснащен искусственным интеллектом; датчик автоматически наводится на вражеский беспилотник, и оператор производит выстрелы», — сказали в компании.

В планах Drone Force — внедрить «Форс» для перехвата украинских БПЛА в другие регионы России.

В сентябре компания сообщила, что российский FPV-дрон «Форс» с цифровой связью поразил цель в зоне проведения спецоперации на рекордной дальности в 38 километров.

В том же месяце Drone Force рассказала, что аппараты «Форс» применяют в качестве дронов-перехватчиков для уничтожения украинских беспилотников-камикадзе, которые атакуют объекты на территории страны.

