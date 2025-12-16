Реклама

09:55, 16 декабря 2025Путешествия

Двигатель самолета загорелся во время взлета в российском аэропорту

Двигатель самолета Nordwind Airlines загорелся во время взлета в Шереметьево
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Двигатель самолета Nordwind Airlines загорелся во время взлета в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, борт должен был вылететь из российского аэропорта в 7 утра на остров Кайо-Коко (Куба). Когда лайнер набрал скорость и оторвался от земли, со стороны правого борта была видна вспышка. Пилоты экстренно посадили самолет и стали тормозить на большой скорости.

По словам пассажиров, при разгоне ощущалось, что борту не хватает мощности. В настоящее время рейс перенесли на 11 часов из-за технической неисправности лайнера, людей выводят из самолета. На месте работают пожарные и спасатели.

Ранее во время взлета у воздушного судна авиакомпании Nesma Airlines произошло возгорание двигателя. Борт следовал из московского аэропорта Внуково в египетскую Хургаду.

