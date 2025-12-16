Реклама

Экономика
08:16, 16 декабря 2025Экономика

Поставки южнокорейской лапши в Россию взлетели

РИА Новости: Поставки лапши из Южной Кореи в Россию достигли максимума в истории
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pixabay

В ноябре Южная Корея экспортировала в Россию 1,3 тысячи тонн лапши совокупной стоимостью 5,9 миллиона долларов, что стало историческим максимумом. Об этом со ссылкой на данные статистической службы азиатской страны сообщает РИА Новости.

За месяц поставки взлетели на 16 процентов, а в годовом выражении — в 1,7 раза. С таким результатом Россия вошла в пятерку главных покупателей этого продукта. Перед нею идут Китай (37,7 миллиона долларов), США (21,1 миллиона), Япония (7,3 миллиона) и Канада (6,5 миллиона).

Подавляющая часть закупленного продукта — это лапша быстрого приготовления, ее стоимость составила 5,89 миллиона долларов. Остаток в объеме 40 тысяч долларов приходится на яичную лапшу.

Также Россия увеличила закупки в Южной Корее дамплингов (кулинарная продукция из теста с начинкой пельменного типа). За прошлый месяц их импорт достиг рекордных с марта 2023 года 178 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что за первые три квартала 2025 года Россия увеличила в полтора раза закупки китайской лапши. Совокупный объем импорта достиг 38,5 миллиона долларов.

