17:32, 16 декабря 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии предрекла сильные изменения в границах Украины

Кнайсль: Территория Украины может сильно измениться после переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Территория Украины может претерпеть существенные изменения по итогам переговоров об урегулировании конфликта. Об этом заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в беседе с ТАСС.

«Я вполне могу представить себе, что территория Украины еще сильно может измениться», — сказала она.

При этом Кнайсль отметила, что речь может идти о формировании новых, более децентрализованных структур с более сильным федерализмом и расширенной политической автономией для русскоязычных регионов. В качестве возможных примеров она назвала юг Украины и Одессу.

Ранее стало известно, что США требуют от Украины уступить территории ради гарантий безопасности по аналогии со статьей 5 Североатлантического договора. При этом Вашингтон требует от Киева принять решение «уже сейчас», поскольку последующие условия будут менее выгодными.

