Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:34, 16 декабря 2025Мир

Экс-глава МИД Австрии высказалась о сроках завершения конфликта

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Мир на Украине вряд ли наступит за два-три месяца
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Карин Кнайсль

Карин Кнайсль. Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Мир на Украине вряд ли наступит в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС.

«Сомневаюсь, что за ближайшие три месяца удастся продвинуть переговоры до такой степени, чтобы договор был действительно согласован, и все необходимые вопросы были решены на основе консенсуса. Я знаю, что [президент США] Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы провести все это очень быстро, но я не думаю, что за два-три месяца можно получить готовый мирный договор», — отметила экс-глава МИД.

По словам Кнайсль, существующий мирный план по Украине является скорее повесткой дня, чем проектом реального соглашения, так как в нем перечислены темы, но не способы реализации. Она добавила, что подпись президента Украины Владимира Зеленского «по самым разным причинам, конечно, не может иметь большого веса». Кнайсль допустила переизбрание Зеленского, добавив, что США заинтересованы в проведении выборов на Украине.

Ранее европейские дипломаты выразили сомнение в возможном достижении прекращения огня на Украине до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Долиной пригрозили выселением

    Анонсирована тотальная блокировка YouTube

    Девочка сбежала из российского детсада во время утренника

    В Госдуме высказались о гарантиях безопасности для Украины

    Песков высказался об участии Европы в переговорах по Украине словами «ничего хорошего»

    Москвичам рассказали о погоде в январе

    Россия утратила лидерские позиции среди основных поставщиков газа в ЕС

    Названа цена самой дешевой студии в Петербурге

    Деталь на штанах украинского модного бренда сравнили с женскими гениталиями

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok