Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: Мир на Украине вряд ли наступит за два-три месяца

Мир на Украине вряд ли наступит в течение ближайших двух-трех месяцев. Об этом заявила бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль в интервью ТАСС.

«Сомневаюсь, что за ближайшие три месяца удастся продвинуть переговоры до такой степени, чтобы договор был действительно согласован, и все необходимые вопросы были решены на основе консенсуса. Я знаю, что [президент США] Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы провести все это очень быстро, но я не думаю, что за два-три месяца можно получить готовый мирный договор», — отметила экс-глава МИД.

По словам Кнайсль, существующий мирный план по Украине является скорее повесткой дня, чем проектом реального соглашения, так как в нем перечислены темы, но не способы реализации. Она добавила, что подпись президента Украины Владимира Зеленского «по самым разным причинам, конечно, не может иметь большого веса». Кнайсль допустила переизбрание Зеленского, добавив, что США заинтересованы в проведении выборов на Украине.

Ранее европейские дипломаты выразили сомнение в возможном достижении прекращения огня на Украине до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря.