13:48, 16 декабря 2025Мир

В Европе высказались о сложностях прекращения огня на Украине

Le Monde: Достигнуть прекращения огня на Украине до 25 декабря будет сложно
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Европейские дипломаты выразили сомнение в возможном достижении прекращения огня на Украине до католического Рождества, которое празднуется 25 декабря. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

«Добиться прекращения огня до Рождества будет сложно (...). Украина заинтересована в скорейшем прекращении конфликта, но не любой ценой», — передает издание слова европейского источника.

Ранее агентство Reuters сообщило, что военные США и Украины встретятся в Майами для обсуждения территориального вопроса в рамках потенциального мирного соглашения.

9 декабря стало известно, что американский лидер Дональд Трамп надеется на достижение договоренности по урегулированию украинского кризиса «к Рождеству».

