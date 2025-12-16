Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук раскрыла вкус на мужчин

Российская певица Катя Кищук заявила, что ей нравятся пухлые мужчины

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук раскрыла вкус на мужчин. Интервью с ней появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

В беседе с ведущей Ксенией Собчак певица заявила, что ей неинтересен образ «стройный интеллектуал». «Мне не нравятся худые, мне нравятся поплотнее, даже пухлые», — пояснила исполнительница.

При этом в пример подходящих под ее типаж знаменитостей она привела актеров Майкла Сера и Джону Хилла. «Когда он [Хилла] похудел, чувства мои улетучились», — отметила звезда.

