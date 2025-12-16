Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:45, 16 декабря 2025Ценности

Экс-солистка «Серебра» Катя Кищук раскрыла вкус на мужчин

Российская певица Катя Кищук заявила, что ей нравятся пухлые мужчины
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал Кати Кищук

Экс-солистка российской поп-группы «Серебро» Катя Кищук раскрыла вкус на мужчин. Интервью с ней появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

В беседе с ведущей Ксенией Собчак певица заявила, что ей неинтересен образ «стройный интеллектуал». «Мне не нравятся худые, мне нравятся поплотнее, даже пухлые», — пояснила исполнительница.

При этом в пример подходящих под ее типаж знаменитостей она привела актеров Майкла Сера и Джону Хилла. «Когда он [Хилла] похудел, чувства мои улетучились», — отметила звезда.

В июне российская телеведущая Алена Водонаева назвала признаки недостойных ее мужчин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Теперь у Полины есть дом. Правосудие в России есть». Верховный суд отказал Долиной и вернул спорную квартиру Лурье

    Семь месяцев «великой войны» и распад Украины. Предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    В Россию пришел грипп, которым заболевают даже привитые. С кого началась вспышка и что помогает от нового вируса

    Москвичей предупредили об аномальной погоде

    Раскрыты подробности о выселении Долиной из проданной квартиры

    Москалькова раскрыла судьбу спасенных из зоны боевых действий граждан Украины

    Предсказано будущее стоимости аренды жилья в 2026 году

    В Польше подросток вооружился мачете и ворвался в школу

    Женщина похудела на 45 килограммов благодаря операции и пожалела об этом

    В российской школе вспыхнул потолок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok