21:01, 16 декабря 2025Экономика

Европа стала меньше покупать нефти

Евростат: В октябре ЕС сократил закупки нефти до минимальных 14,4 млрд евро
Вячеслав Агапов

Фото: VanderWolf Images / Shutterstock / Fotodom

В октябре 2025 года закупки нефти Евросоюзом сократились до минимальных с апреля 2021 года 14,4 миллиарда евро. Об этом со ссылкой на данные Евростата сообщает РИА Новости.

С начала года ЕС закупил сырья на 177,5 миллиарда евро. В сравнении с сентябрем поставки сократились на 18 процентов. Год к году импорт упал на треть. По итогам девяти месяцев поставки сократились почти на 20 процентов.

Главными поставщиками нефти стали Норвегия (2,25 миллиарда евро), США (2,24 миллиарда), Казахстан (1,85 миллиарда), Ирак (1,07 миллиарда) и Ливия (1,05 миллиарда).

Февральские контракты на поставку нефти марки Brent подешевели на 1,3 процента, до 59,68 доллара за баррель, минимального уровня с апреля 2025 года. Январский фьючерс на нефть WTI опустился ниже 56 долларов за баррель. На нефтяные котировки давят факторы, связанные с опасениями по поводу спроса и ожидаемой стабилизацией предложения.

