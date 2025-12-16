Цены на нефть рухнули

Фьючерс на нефть Brent упал до минимальных с апреля 59,68 доллара за баррель

Февральский фьючерс на нефть марки Brent опустился на 1,3 процента, до 59,68 доллара за баррель, что стало минимумом с апреля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Январский фьючерс на нефть WTI опустился ниже 56 долларов за баррель. На нефтяные котировки давят факторы, связанные с опасениями по поводу спроса и ожидаемой стабилизацией предложения.

Первый обеспечивает слабая китайская статистика. Негатив во второй экономике мира и крупнейшем импортере нефти сильно влияет на прогнозы спроса. Вторым обстоятельством стали переговоры по поводу остановки боевых действий на Украине в Берлине и относительно позитивные комментарии их участников.

В случае прогресса на этом направлении вероятность ограничения экспорта российской нефти снижается. Вместе с тем этот фактор остается неустойчивым, поскольку российская сторона еще не высказала официальную позицию по поводу проходящей дискуссии.