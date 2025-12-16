Трамп созвонился с Зеленским и европейцами после переговоров в Берлине. Как президент США оценивает прогресс в достижении мира?

Трамп заявил, что Украина уже потеряла часть территории

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина потеряла территорию. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о территориальных аспектах мирного урегулирования.

Ну, они уже потеряли эту территорию, если честно, то территория утрачена Дональд Трамп президент США

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.

Агентство Bloomberg писало, что президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров неоднократно отказывал спецпосланнику Трампа Стиву Уиткоффу в выводе ВСУ с территории Донбасса.

Трамп обсудил с Зеленским переговоры

Американский лидер сообщил, что переговорил с Владимиром Зеленским, но не уточнил, когда произошел этот разговор. По его словам, у них была долгая беседа. Политик также отметил, что обсудил переговоры в Берлине с европейскими лидерами.

У нас был очень хороший разговор час назад с европейскими лидерами, многие из которых были посвящены войне между Россией и Украиной Дональд Трамп президент США

Трамп выразил мнение, что украинский конфликт близок к разрешению, в урегулировании удалось добиться большого прогресса. Глава Белого дома подчеркнул, что хочет увидеть завершение конфликта на Украине.

Журналисты также спросили у американского лидера, были ли у него прямые контакты с Путиным в последнее время. Политик ответил «да», не уточнив, когда был разговор, и какие темы обсуждались.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва ждет реакции от США по поводу переговоров с Украиной. «Ждем реакции от американцев по поводу того, как они поговорили с украинцами», — сказал он.

Президент США пожаловался на изменение позиции Украины

Трамп пожаловался, что Украина меняет свою позицию по мирному урегулированию.

Украина захочет закончить, а потом вдруг нет. Поэтому нам нужно, чтобы они действовали согласованно Дональд Трамп президент США

Американский лидер считает, что Россия хочет завершения конфликта, однако между Путиным и Зеленским сохраняется напряжение. «Много неприязни между лидерами. И это усложняет немного», — отметил Трамп.

Трамп хочет убедить Россию на гарантии Украине по аналогии с уставом НАТО

Президент США хочет убедить Россию согласиться на гарантии Украине по безопасности со стороны Запада, аналогичные пятой статье устава НАТО о коллективной обороне. Об этом изданию Axios рассказал американский чиновник на условиях анонимности.

Президент Трамп считает, что он сможет убедить Россию принять эту гарантию, аналогичную статье 5 [устава] НАТО американский чиновник в комментарии Axios

Статья 5 устава НАТО утверждает принцип коллективной обороны, согласно которому вооруженное нападение на одну или несколько стран альянса оценивается как нападение на всех.

Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника также писал, что предложения Вашингтона не будут вечно доступны для рассмотрения украинской стороной. «Чиновник заявил, что предложения США, включая сильнейшие гарантии безопасности, не будут вечно доступны для рассмотрения», — отмечалось в публикации.

Как сообщило издание Kyiv Post, представители США и Украины в ходе переговоров разошлись во мнениях по вопросу гарантий безопасности Киеву.

По данным источников, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гарантии безопасности являются предварительным условием для заключения любого окончательного соглашения, в то время как США предложили многоэтапный подход, при котором гарантии будут окончательно согласованы с течением времени.

