Трамп раскрыл подробности о контактах с Путиным

Трамп заявил о недавнем разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп прокомментировал свои контакты с российским коллегой Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС.

Журналисты спросили у американского лидера, были ли у него прямые контакты с Путиным в последнее время. Трамп раскрыл подробности о взаимодействии с российским коллегой и подтвердил недавний разговор. «Да», — заявил глава США, не указав дополнительные сведения.

Ранее Трамп высказался о позиции России по Украине. По его словам, Москва хочет завершить украинский конфликт.

14 и 15 декабря в Берлине состоялась встреча украинской и американской делегаций. Глава переговорной группы Украины Рустем Умеров выразил надежду на скорейшее достижение соглашений с США.