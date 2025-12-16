Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:13, 17 декабря 2025Мир

Европу уличили в планах по эскалации конфликта в Черном море

Карагюль: Европа планирует эскалацию конфликта в Черном море, используя Киев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alexey Pavlishak / Reuters

Европа заинтересована в изменении характера конфликта вокруг Украины и давно планирует эскалацию в Черном море с использованием Киева. Об этом РИА Новости заявил турецкий публицист и политический обозреватель Ибрагим Карагюль.

Как утверждает собеседник агентства, развитие событий в Черном море, в том числе в районах, расположенных вблизи побережья Турции, может привести к качественному изменению конфликта между РФ и Украиной. По его мнению, речь может идти и о скрытых операциях с участием третьих стран.

«Уже давно известно, что Европа рассматривает Черное море как одно из ключевых направлений давления на Россию и планируют вовлечение Украины в этот процесс», — заявил Карагюль.

Ранее в Министерстве обороны Турции заявили о сбитом беспилотнике над Черным морем. Военные увидели «воздушную цель, приближающуюся к воздушному пространству» Турции, над морем и взяли ее под наблюдение при помощи самолета F-16.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пережиток холодной войны». Еще одна европейская страна захотела вступить в НАТО под предлогом «российской угрозы»

    Долиной пригрозили выселением

    Перечислены 15 тревожных сигналов о проблемах в организме

    Под Бермудским треугольником обнаружен загадочный гигантский объект

    Развеян популярный миф о вреде сливочного масла

    Юрист оценил шансы принудительного выселения Долиной из квартиры

    Промах дрона ВСУ по базе Черноморского флота попал на фото

    ВСУ ударили по двум российским городам

    Трамп пошутил про размер обуви своего вице-президента

    Премьер Польши признался в «вытягивании» денег у ЕС из-за России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok