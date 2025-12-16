Фото телезвезды в прозрачных колготках на открытии магазина напугали общественность

Популярная британская модель, дизайнер, певица, писательница и телезвезда Кэти Прайс в откровенном виде пришла на открытие магазина в Хартфордшире, Англия, и напугала общественность. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

47-летняя знаменитость выбрала для мероприятия кружевной комплект, который состоял из оголяющего живот топа и прозрачных колготок. Кроме того, она надела укороченную кожаную куртку и босоножки на каблуках. Также Прайс подобрала к своему наряду небольшую золотистую сумки и очки-авиаторы.

Читатели портала удивились внешности манекенщицы и принялись обсуждать ее в комментариях под материалом. «Это просто кошмар. Ужас. Самое уродливое скопление пластика и ботокса в одном человеке», «Похожа на Майкла Джексона», «Выглядит как надувная кукла», «Она выглядит так ужасно, что я почти не заметила, насколько нелепа ее куртка», «Если бы я увидел ее ночью, я бы убежал», «Черт возьми, оденься!», — возмущались пользователи сети.

В сентябре сообщалось, что Кэти Прайс разделась догола и показала непристойную татуировку.